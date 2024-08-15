Гарріс погодилась на два раунди дебатів із Трампом

https://racurs.ua/ua/n198343-garris-pogodylas-na-dva-raundy-debativ-iz-trampom.html

Ракурс

Віцепрезидентка США Камала Гарріс погодилася взяти участь у двох дебатах із кандидатом в президенти від Республіканської партії Дональдом Трампом.

.

The Hill пише, що Гарріс хоче зустрітися з експрезидентом 10 вересня на ABC News. Водночас Трамп хоче провести дебати 4 вересня на Fox News і 25 вересня на NBC News.

Якщо припустити, що Дональд Трамп справді з’явиться 10 вересня на дебати з віцепрезиденткою Гарріс, то губернатор Вальц зустрінеться з Джей Ді Венсом 1 жовтня, і американський народ матиме ще одну можливість побачити віцепрезидентку і Дональда Трампа на дебатах у жовтні, — заявив директор з комунікацій кампанії Майк Тайлер.

«Ракурс» писав, що Гарріс випереджає Дональда Трампа у «хитких» Пенсильванії, Мічигані та Вісконсині. В опитування New York Times/Siena College рейтинг прихильності до Трампа зріс до 46% у трьох штатах. І цього було б достатньо проти Джо Байдена, чий рейтинг на початку липня впав до 30%. Але наразі цього недостатньо проти Гарріс.