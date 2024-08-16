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Сирський розповів генералу США про критичні потреби ЗСУ. Фото:
Сирський розповів генералу США про критичні потреби ЗСУ в озброєнніhttps://racurs.ua/ua/n198370-syrskyy-rozpoviv-generalu-ssha-pro-krytychni-potreby-zsu-v-ozbroienni.htmlРакурс
Олександр Сирський, головком ЗСУ, провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном.
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З союзником він обговорив, зокрема, критичні потреби українських Сил оборони в озброєнні та техніці. Також він поінформував про оперативно-стратегічну обстановку на фронті. Про це Олександр Сирський повідомив у Telegram.
За словами головнокомандувача Збройних сил України, одна із тем розмови стосувалася надання воєнно-політичним керівництвом США сприяння у всебічному посиленні оборонних спроможностей української армії.
На завершення розмови подякував генералу Брауну за незмінну підтримку України в боротьбі з російським агресором, — зазначив Сирський.
Нагадаємо, востаннє Міністерство оборони США оголошувати про пакет військової допомоги Україні 9 серпня, який був по рахунку 63-м. Тоді Пентагон передав військової допомоги на 125 млн дол. ЗСУ отримали, зокрема, ракети Stinger, боєприпаси для HIMARS, артилерійські боєприпаси калібром 155-мм та 105-мм, протитанкові керовані ракети TOW та протитанкові системи Javelin та AT-4.