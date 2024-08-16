Розвідники ВМС знищили російський ЗРК «Панцирь-С1». Фото:

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Ракурс

Російська армія втратила ще одну систему ППО на фронті.

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Зокрема, у Херсонській області був знищений російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплект «Панцирь-С1». По ворожій цілі відпрацювали бійці 140-го окремого розвідувального батальйону — підрозділу військової розвідки ЗСУ у складі морської піхоти. Про це 16 серпня Військово-морські сили повідомили у Facebook.

Військові також опублікували відео бойової роботи. На кадрах видно, як російський ЗГРК розлітається на друзки після прямого влучання.

Як відомо, «Панцирь-С1» — це російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс наземного базування, розроблений у 1994 році та взятий на озброєння армії рф у 2012 році. На озброєнні у нього дві спарені 30-мм гармати 2А38М та дві пускові установки для 12 радіокерованих зенітних ракет.

Нагадаємо, у липні реактивна система залпового вогню M142 HIMARS у співпраці з безпілотником аеророзвідки знищила російський ЗГРК «Панцирь С-1». Ворожу ціль уразили за 30 км від окупованого Донецька.