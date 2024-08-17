Берлін найближчим часом не збирається надавати нову фінансову допомогу Україні, - Frankfurter Allgemeine Zeitung

https://racurs.ua/ua/n198381-berlin-nayblyjchym-chasom-ne-zbyraietsya-nadavaty-novu-finansovu-dopomogu-ukrayini-frankfurter.html

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Уряд Німеччини найближчим часом не збирається надавати нову фінансову допомогу Україні.

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За інформацією Frankfurter Allgemeine Zeitung, у поточному бюджетному плануванні коаліційного уряду не закладено грошей на нові виплати Києву. Проект бюджету, як очікується, ще доповнюватиметься, проте додаткові заявки від Міністерства оборони ФРН не затверджуватимуть відповідно до рішення Олафа Шольца, пише FAZ.

Нинішнього року Німеччина загалом має виділити на підтримку України близько восьми мільярдів євро. Запланований максимальний ліміт наступного року становить лише чотири мільярди євро — і, мабуть, він уже вичерпаний.

На початку серпня прем'єр-міністр німецької Саксонії та представник ХДС Міхаель Кречмер закликав до скорочення військової допомоги Україні, чим викликав жорстку критику, зокрема від однопартійців.

Заступник лідера парламентської фракції ХДС Йоганн Вадефул заявив, що Німеччина має обов’язок підтримувати «країну, в яку вона сама вторглася під час Другої світової війни».

Голова оборонного комітету Бундестагу Маркус Фабер сказав, що йому «огидно, що прем'єр-міністр використовує боротьбу українців за виживання для своєї регіональної виборчої кампанії».

Українці воюють не через бажання війни, а тому, що не хочуть жити в одній великій Бучі, в якій російська армія без розбору вбиває, катує і ґвалтує, — наголосив Фабер.

Кречмер вважає, що суперечки щодо федерального бюджету Німеччини можна владнати, скоротивши допомогу Україні. В землі Саксонія, яку очолює політик, 1 вересня відбудуться вибори.

Кречмер, який народився в Східній Німеччині, виступає за відновлення співпраці з росією, зокрема, за ремонт газогону «Nord Stream-2».