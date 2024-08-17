Ліван повністю залишився без світла через зупинку останньої електростанції

У Лівані вимкнули електроенергію

https://racurs.ua/ua/n198402-livan-povnistu-zalyshyvsya-bez-svitla-cherez-zupynku-ostannoyi-elektrostanciyi.html

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У Лівані сьогодні, 17 серпня, сталося повне відключення електроенергії після того, як останній активний блок на електростанції Захрані «був змушений повністю зупинитися через повне виснаження запасів мазуту».

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Про це повідомляє видання L’Orient Today з посиланням на ліванського державного постачальника електроенергії Electricité du Liban (EDL).

У повідомленні EDL зазначається, що це відключення впливає на «найважливіші об'єкти, такі як аеропорт, порт, водяні насоси, каналізаційні системи та в’язниці».

Зокрема, Південноліванське управління водопостачання закликало громадян максимально економити воду через очікуване скорочення водопостачання.

Хоча установа активує свої генератори для зменшення наслідків відключення електроенергії, цих заходів недостатньо для повного компенсації зменшеного виробництва води, — наголошують в управлінні.

В EDL заявили, що після того, як буде забезпечено постачання мазуту, «електропостачання та електроенергія будуть поступово відновлюватися до попередніх рівнів».

На електростанціях EDL регулярно не вистачає палива, що спричиняє хронічний дефіцит електроенергії в країні та змушує громадян Лівану покладатися на приватні генератори.

Сьогоднішнє відключення сталося попри те, що 14 серпня уряд Лівану оголосив про досягнення згоди щодо «закупівлі частини необхідного палива», щоб не допустити закриття електростанцій.

Тимчасовий міністр енергетики Лівану Валід Фаяд стверджує, що нинішня затримка з поставками пального для електростанцій, котре отримують з Іраку, пов’язана з несвоєчасним переказом коштів на рахунок центрального банку Іраку, котрий має рахунок у Banque du Liban (BDL).

BDL вимагає спеціальних дозволів для кожного платежу, і необхідно прийняти закон, щоб вирішити це питання раз і назавжди, — наголосив міністр.

Фаяд зазначив, що для відновлення постачання потрібно 24−48 годин. За цей час очікується отримання палива, сумісного з електростанціями EDL, котре зберігається в ліванських нафтових установках, а наступна партія іракського палива очікується ближче до кінця місяця.

Джерело: Electricité du Liban (EDL)