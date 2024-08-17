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У Дніпрі викрили, групу, яка здійснювала збут та розповсюдження дитячої порнографії, фото: Офіс генпрокурора

Групу розповсюджувачів дитячої порнографії викрили у Дніпрі (ФОТО)

17 сер 2024, 21:38
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У Дніпрі у співпраці з правоохоронцями Міністерства національної безпеки США викрили трьох учасників групи, котра здійснювала збут та розповсюдження дитячої порнографії.


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Про це сьогодні, 17 серпня, повідомила прес-служба Офісу генпрокурора.

За даними слідства:

  • мешканка Дніпра, яка раніше притягувалася до кримінальної відповідальності, разом з 18-річним сином та знайомим організували збут порнографії за участі іншого 12-річного сина жінки;
  • вони створили сторінку у соцмережі та закритий Telegram-канал, де підшукували потенційних клієнтів серед іноземців;
  • після сплати ними коштів підозрювані через месенджер розповсюджували фото- та відеоматеріали порнографічного характеру;
  • лише за останні два місяці фігуранти заробили близько 200 тис. грн. Отримані кошти розподіляли між собою.

Протиправні дії учасників групи припинено, їм повідомлено підозру за ч. 4 ст. 301−1 Кримінального кодексу та обрано запобіжні заходи.

Потерпілу дитину вилучено з небезпечного середовища для реабілітації, — зазначають в Офісі генпрокурора.

У ході обшуків за місцями проживання вилучено фото та відеоматеріали.

У Дніпрі викрили, групу, яка здійснювала збут та розповсюдження дитячої порнографії, фото: Офіс генпрокурора

Джерело: Ракурс


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