Емблема мотострільців ВКС рф, фото: «Важные истории»

https://racurs.ua/ua/n198417-u-kursku-oblast-kreml-perekynuv-kosmichnu-pihotu-zmi.html

Ракурс

Наступ ЗСУ у Курській області російське командування, котре зіткнулося з кадровим голодом у своїх сухопутних силах, намагається зупинити за допомогою «тимчасового мотострілецького полку Військово-космічних військ».

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Про це пише видання «Важные истории» з посиланням на інформоване джерело.

Зазначається, що цей полк, який пронумерований як «в/ч 78986», спеціально зібрали з військовослужбовців ВКС з усієї росії. До нього увійшли бійці рот охорони та матеріального забезпечення, інженери, механіки та невелика кількість офіцерів з льотного складу.

Їх відрядили до піхоти з аеродромів «Українка» в Алтайському краї, «Біла» в Іркутській області та «Енгельс» у Саратовській області. На всіх цих авіабазах дислокуються важкі бомбардувальники Ту-22М або Ту-95, з яких запускають ракети містами України, — зазначає видання.

Крім того, в піхоту списали:

військовослужбовців одного з російських космодромів;

персонал спеціальних складів ВКС;

персонал радіолокаційних станцій раннього попередження про ракетний напад «Воронєж», котрі виставлені вздовж кордонів рф.

Як і коли буде поповнюватися брак цінних фахівців та охорони на об'єктах ВКС — невідомо, зазначає наше джерело. За його словами, для нормального функціонування РЛС типу «Воронєж» потрібні понад 100 осіб висококваліфікованого техперсоналу, — наголошує видання.

Зазначається, що цей мотострілковий полк створили у травні-червні 2024 року. Його включили до так званої групи прикриття кордону угруповання «Північ». Полк фактично не має пункту постійної дислокації, а до прикордонних районів піхота ВКС прибула за кілька тижнів до прориву ЗСУ — у середині липня.

Згідно з інформацією, котру публікували російські Telegram-канали, «космічна піхота» вже зазнає втрат у Курській області:

7 серпня наступу ЗСУ на райцентр Коренево Курської області протистояли «екстрено перекинуті та слабко оснащені» «космонавти»;

12 серпня у цьому ж районі зник 22-річний Ілля Романов, якого перевели в піхоту з 28-го арсеналу космічних військ у Тамбовській області — це об'єкт підвищеної таємності, де зберігаються ракети і супутники;

мотострілки ВКС, ймовірно, також були у колоні техніки, спаленої ударом з HIMARS під Рильськом Курської області в ніч проти 9 серпня.

Джерело: «Важные истории»