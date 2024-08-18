Ворог скинув авіабомбу на Білопілля. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n198425-vorog-skynuv-aviabombu-na-bilopillya-ie-jertva-pid-zavalamy-mojut-buty-ludy.html

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Російська армія продовжує обстрілювати мирне населення Сумської області.

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У неділю вдень, 18 серпня, російський літак скинув керовану авіаційну бомбу на місто Білопілля. Попередньо, одна людина загинула і одна отримала поранення. Про це Сумська обласна військова адміністрація повідомила у Telegram.

Наслідки ворожої атаки ще уточнюються. Під завалами будівель можуть бути люди.

На місці працюють всі необхідні служби. Постраждалим надають медичну допомогу, а ДСНС проводить аварійно-рятувальні роботи.

Нагадаємо, 18 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що російські загарбники протягом цього тижня застосували проти українських міст та сіл понад 40 ракет різних типів, 750 керованих авіаційних бомб та 200 ударних БпЛА різних типів.