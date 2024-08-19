Тіла убитих рашистів можуть спровокувати інфекційний спалах на Харківщині

Рашисти майже не проводять евакуацію загиблих, фото: «Україна молода»

https://racurs.ua/ua/n198445-tila-ubytyh-rashystiv-mojut-sprovokuvaty-infekciynyy-spalah-na-harkivschyni.html

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На Харківщині спека значно посилилася. Це призводить до швидкого розкладання тіл російських окупантів й створює серйозну загрозу поширення інфекційних хвороб.

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Річ у тім, що рашисти майже не проводять евакуацію загиблих, залишаючи їх напризволяще. Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник оперативно-тактичного угруповання «Харків» полковник Віталій Саранцев, повідомляє сьогодні, 19 серпня, агентство «РБК-Україна».

Противник майже не проводить евакуаційні заходи саме загиблих. Якщо поранених він ще намагається якось евакуювати, то безповоротні втрати лишаються на полі бою, — зазначив він. — Зараз на Харківщину повернулась спека і це, звичайно, для противника створює проблему.

Так, протягом минулої доби втрати ворога на Харківському напрямку склали 59 осіб, ще одного окупанта захопили в полон. Санітарні втрати російських військ досягли 60 осіб.

Саранцев наголосив, що обстановка залишається складною, ворог продовжує активні штурмові дії на всіх ділянках фронту.

Це вже всім відомий Вовчанський напрямок і прилеглі до нього населені пункти, також напрямок Глибоке-Липці, де противник намагається проникнути всіма способами в глибину нашої оборони, — зазначив він.

Попри інтенсивні атаки, українські війська успішно стримують наступ.

Джерело: «РБК-Україна»