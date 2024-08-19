Олімпійська чемпіонка задонатила мільйон на авто для Сил оборони

https://racurs.ua/ua/n198452-olimpiyska-chempionka-zadonatyla-milyon-na-avto-dlya-syl-oborony.html

Ракурс

Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх зробила донат 1 млн грн на збір блогера та волонтера Ігоря Лаченкова та благодійного фонду «Україна.Допоможемо».

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Це збір на автівки для Сил оборони України.

Це вже третій великий публічний донат за тиждень від олімпійської чемпіонки. До цього Ярослава задонатила з призових на Олімпіаді у Парижі для притулку для тварин в сумській області та БФ «Янголи Азова».

Нагадаємо, Магучіх — олімпійська чемпіонка-2024 та рекордсменка світу у стрибках у висоту (210 см).