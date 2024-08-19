У Мирнограді припинили торгівлю, евакуюють підприємства та людей і посилили комендантську годину

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У Мирнограді на Донеччині закрили ринки та магазини та евакуюють підприємства.

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Обстріли в місті «вже є і вдень, коли люди на вулицях». Також у Мирнограді діє посилена комендантська година: з 15.00 до 11.00.

Дуже напружена ситуація, і тенденція йде до погіршення… Якщо у Покровська ще є два тижні, за розрахунками, то у Мирнограда цих тижнів вже немає. У Мирнограда залишаються лічені дні, може, день-два-три. Тому що ми вже відчуваємо третій день навіть артилерійські обстріли, — заявив виконувач обов’язків Мирноградської міської військової адміністрації Юрій Третяк.

У Покровській громаді сказали, що 500−600 людей на день виїжджають. А до загострення ситуації звідси виїжджали до 500 людей на місяць.

18 серпня з Покровська виїхали 490 людей, з яких 135 евакуаційним потягом, решта виїхала своїм транспортом. За день з громади можуть в день вивезти понад тисячу людей поїздом.

Донецька ОВА 19 серпня оголосила примусову евакуацію родин з дітьми з Покровської громади. Рішення стосується: міст Покровськ і Родинське, сіл Гнатівка, Даченське, Жовте, Зелене, Лисівка, Новопавлівка, Новоукраїнка, Пушкіне, Ріг, Сухий Яр, Троянда і Чунишине.

Повідомляється, що у громаді досі залишається понад 53 тис. людей, зокрема майже 4 тис. дітей.

В Мирнограді наразі залишаються 795 дітей, сказав голова ОВА Вадим Філашкін.

Дуже повільно люди виїжджають. В Мирнограді наразі залишаються 795 дітей та 21 тис. мешканців, в Селидовому — 34 дитини, 2500 тис. людей, з міста Новогродівка всіх дітей евакуювали, але 1500 людей ще залишаються. Дуже тяжка ситуація, — повідомив Філашкін.

Про те, що в Мирнограді залишилося менш як 16 тис. людей, повідомив журналістам місцевої телекомпанії в.о. начальника Мирноградської МВА Юрій Третяк.

Він також розповів про закриття банків, аптек, магазинів та ринків, евакуацію всіх організацій та установ.

Виїжджають і відділення Мирноградської міської лікарні. У місті залишаються працювати тільки ті медики, які будуть залучені в наданні допомоги пораненим. Поки залишаються в Мирнограді та комунальники, адміністрація також працює у місті.

З 19 серпня обмеження на пересування у Мирнограді діє з 15.00 до 11.00. Також розпочинається евакуація підприємств та установ та вводиться пропускний режим у громаді.