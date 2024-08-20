Чеську ініціативу закупівлі снарядів для України профінансують із заморожених коштів рф

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Чеську ініціативу закупівлі снарядів для України профінансують із заморожених коштів рф.

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Частину боєприпасів, закупівлю яких організувала Чехія у співпраці з іншими країнами, придбають за кошти від заморожених російських активів.

Таке рішення ухвалив Євросоюз.

Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова каже, що це стало «ще одним доказом довіри союзників» до Чехії та її ініціативи.

Це унікальна можливість підтримати Україну, використати ресурси, які спочатку належали росії, і зберегти державні фінанси європейських країн, — сказала міністерка.

Постачання боєприпасів коштом активів рф відбудуться в найближчі місяці.

Завдяки використанню доходів від заморожених російських активів, виділених Євросоюзом, ми зможемо поставити Україні кілька сотень тисяч одиниць великокаліберних боєприпасів, — сказала Чорнохова.

У червні уряди країн ЄС погодилися спрямувати €1,4 млрд прибутку від заморожених російських активів на закупівлю зброї та іншу підтримку для Києва.