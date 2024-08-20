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Ракурс
На Запорізькому напрямку за останні три доби не зафіксовано жодних штурмових дій

На Запорізькому напрямку за останні три доби не зафіксовано жодних штурмових дій

20 сер 2024, 21:11
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На Запорізькому напрямку за останні три доби не зафіксовано жодних штурмових дій.


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Про це повідомили 20 серпня в оперативному командуванні військ «Таврія».

Речник ОУВ Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону «Єдині новини» у вівторок, 20 серпня, сказав, що це привід звернути увагу, бо ділянка велика й очевидно, що «росіяни нікуди звідси не поділися».

Там не було штурмових дій за три доби й сьогодні теж немає значної активності, — сказав речник.

До 16.00 ЗСУ відбили один штурм біля Новоданилівки на Оріхівському напрямку.

Українські військові стежитимуть за ситуацією, адже така поведінка росіян «нетипова для великого останнього періоду, — вважає Лиховій.

Він зазначив, що на Запоріжжі як противник, так і наші війська активно застосовують артилерію, авіацію, ударні безпілотники.

Певна активність, якщо можна і так назвати, у нас зберігається на Придніпровському напрямку, де противник не полишає спроб вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Проте вчора був лише один ворожий штурм на позиції наших підрозділів у районі села Кринки, — сказав Дмитро Лиховій.

За його словами, ворожі штурми були безрезультатними, втрат позицій ЗСУ не допущено.

Речник також сказав, що не пов’язував би ці події з Курською операцією, і він ще місяць тому відзначав, що росіяни не мають ресурсів для ведення ефективних наступальних дій на кількох напрямках одночасно.

Джерело: Ракурс


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