Німеччина розсварилася з Польщею, бо Варшава не заарештувала підозрюваного у справі про підрив «Північних потоків» українця

https://racurs.ua/ua/n198497-nimechchyna-rozsvarylasya-z-polscheu-bo-varshava-ne-zaareshtuvala-pidozruvanogo-u-spravi-pro.html

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Німеччина обурилася, що Польща не заарештувала підозрюваного у справі про підрив «Північних потоків».

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WSJ пише, що ордер на арешт українського дайвера Володимира З., підозрюваного у причетності до вибухів на газогонах, Німеччина направила до Польщі в червні. Однак польська прокуратура відмовилася заарештовувати його, допоки справу не розгляне Служба внутрішньої безпеки.

Тоді делегація німецьких міністрів на чолі з канцлером Олафом Шольцом відвідали Варшаву для засідання з урядом польського прем'єра Дональда Туска. Вони просили поляків забезпечити виконання ордера.

Однак, як пише WSJ, польський посадовець нібито сказав німецькому колезі, що всі потенційні підозрювані, які могли знищити «Північні потоки», «мають бути нагороджені медалями, а не заарештовані».

Згодом Польща повідомила листом Німеччину, що підозрюваний зміг виїхати до України. У Берліні лист розцінили як «додаткову образу», бо Польща не виконала ордер на арешт.

Крім українця Володимира З., також підозрюють ще двох громадян України, які могли кріпити вибухівку до газопроводів. Усі троє подорожували Балтійським морем на німецькій яхті «Андромеда» у вересні 2022 року.