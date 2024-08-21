Найдорожча картина у світі вже кілька років зберігається на митному складі

https://racurs.ua/ua/n198517-naydorojcha-kartyna-u-sviti-vje-kilka-rokiv-zberigaietsya-na-mytnomu-skladi.html

Ракурс

Найдорожча картина у світі вже кілька років зберігається на митному складі.

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Про долю «Спасителя світу» (Salvator Mundi) пензля Леонардо да Вінчі, проданого аукціоном Christie’s у Нью-Йорку у 2017 році за рекордні 450 млн дол., кілька років нічого не було відомо.

Передбачається, що покупцем картини із зображенням Ісуса став наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман, але він ніколи не підтверджував цього офіційно.

Новий документальний фільм британської телекомпанії BBC пролив світло на цю історію: американський професор та експерт Близького Сходу Бернард Хейкель дізнався від міністра культури Саудівської Аравії, що творіння да Вінчі зберігається на женевському митному складі.

Саудівський кронпринц хоче збудувати для картини музей в Ер-Ріяді. А поки що митниця, а точніше, контрольовані митницею приватні склади — найкраще місце для неї. Там підтримуються ідеальні температура та вологість, а приміщення надійно охороняються. На митному складі у Женеві зберігається понад мільйон творів мистецтва.

У 2005 році картину «Спаситель світу» було продано всього за 1 тис. 175 дол. Після масштабних реставраційних робіт її атрибутували як твір Леонардо да Вінчі. Хоча у світі мистецтва є сумніви щодо авторства, ціна її до 2017 року різко злетіла: торги на аукціоні Christie’s починалися з 100 млн дол.