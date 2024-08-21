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Ракурс
В Україні заборонили використання реклами у маркуванні ліків

В Україні заборонили використання реклами у маркуванні ліків

21 сер 2024, 14:55
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В Україні заборонили використання реклами у маркуванні ліків. Це сталося після того, як Верховна Рада 21 серпня ухвалила законопроєкт № 11172, що пропонує внесення змін до закону про лікарські засоби, які забороняють розміщувати на упаковках ліків інформацію рекламного характеру.


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Про новацію у своїх соцмережах повідомив один з ініціаторів законопроєкту, народний депутат від фракції «Слуга народу», голова профільного комітету Ради Михайло Радуцький.

Законопроєктом передбачено заборонити нанесення на упаковці лікарських засобів будь-якої реклами, яка сприяє просуванню лікарського засобу на ринку, зокрема формуванню думки про винятковість або перевагу лікарського засобу.

Це вводить в оману споживачів та порушує правила чесної конкуренції, що діють відповідно до директиви ЄС, — прокоментував важливість законопроєкту Михайло Радуцький.

Джерело: Ракурс


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