На фото EPA: Опозиція в парламенті протестує проти закону про собак, на плакатах написано «Ні кривавому закону» та «Скасуйте закон»

https://racurs.ua/ua/n198520-u-turechchyni-na-zvalyschah-znahodyat-desyatky-vbytyh-sobak.html

Ракурс

У Туреччині на звалищах знаходять десятки вбитих собак, їхня загибель — результат «закону про масові вбивства».

.

Бродячі собаки — звичайне явище на вулицях турецьких міст. Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган вирішив це змінити за допомогою поправки до закону про захист тварин, яка провокує масові вбивства безпритульних чотирилапих, пише Bild.

Ердоган провів законопроект через парламент 30 липня. Хоча офіційно дозволяється лише присипляти хворих і агресивних собак під наглядом ветеринарів, турецькі активісти захисту прав тварин регулярно повідомляють про масові вбивства, що не відповідають цьому правилу, і публікують фотографії тіл собак, викинутих на сміттєзвалище, як сміття.

Новий закон вони назвали «законом про масові вбивства». Опозиція в парламенті наразі марно протестує проти закону про собак.