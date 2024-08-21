Нові функції «Резерву+" анонсували в Міноборони

У додатку «Резерв+» можуть з’явитися нові функції, фото: Google Play

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У додатку «Резерв+" незабаром з’являться нові функції.

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Зокрема, розробники працюють над функціоналом, який дозволить автоматично ставати на облік в ТЦК, якщо військовозобов’язаний змінив місце реєстрації. Про це в ефірі національного телемарафону розповів очільник управління інформаційних технологій Міноборони Олег Берестовий, повідомляє агентство «РБК-Україна».

Могли бути якісь проблеми з підтягуванням адреси реєстрації. Це є дуже важливим, тому що з моменту останнього оновлення даних вже пройшло трохи часу й інші обставини могли трапитися у військовозобов’язаного. Зробимо таку можливість актуалізувати місце проживання й інші контактні дані, якщо вони змінилися, — зазначив він.

Також у Міноборони працюють над функціоналом, який дозволить автоматично ставати на облік в ТЦК і подати заявку на відстрочку. Зазначається, що остання функція буде корисна для багатодітних батьків, студентів очної форми навчання, які здобувають першу вищу освіту, громадян з певною групою інвалідності.

Це робиться для того, щоб не навантажувати систему ТЦК зайвими чергами та паперовою роботою, — зазначив Берестовий.

Також у додатку має з’явитися функція цифрового рекрутингу.

Дамо можливість обирати бажані посади в ЗСУ, вони всі будуть агреговані. Можна буде пройти співбесіди та відбір в тому колективі, де бажаєте служити, — зазначив Берестовий.

Джерело: «РБК-Україна»