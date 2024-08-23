Наслідки російського обстрілу Харківщини, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n198579-na-harkivschyni-z-pid-zavaliv-budivli-silskoyi-rady-vyluchyly-tilo-jinky-foto.html

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На Харківщині у прикордонному селищі Козача Лопань рятувальники вилучили тіло загиблої жінки з-під завалів зруйнованої будівлі сільради.

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Про це сьогодні, 23 серпня, повідомила прес-служба ДСНС.

З-під завалів вилучили тіло загиблої жінки. Під зруйнованими будівельними конструкціями можливо перебуває ще одна особа, — зазначають у ДСНС. — Всього загинула 1 особа, ще 1 постраждала.

Нагадаємо, вчора, 22 серпня, прес-служба ДСНС опублікувала відео порятунку жінки з-під завалів сільради у Козачій Лопані.