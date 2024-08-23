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Ракурс
Наслідки російського обстрілу Харківщини, фото: ДСНС

На Харківщині з-під завалів будівлі сільської ради вилучили тіло жінки (ФОТО)

23 сер 2024, 14:38
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На Харківщині у прикордонному селищі Козача Лопань рятувальники вилучили тіло загиблої жінки з-під завалів зруйнованої будівлі сільради.


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Про це сьогодні, 23 серпня, повідомила прес-служба ДСНС.

З-під завалів вилучили тіло загиблої жінки. Під зруйнованими будівельними конструкціями можливо перебуває ще одна особа, — зазначають у ДСНС. — Всього загинула 1 особа, ще 1 постраждала.

Наслідки російського обстрілу Харківщини, фото: ДСНС

Нагадаємо, вчора, 22 серпня, прес-служба ДСНС опублікувала відео порятунку жінки з-під завалів сільради у Козачій Лопані.

Джерело: Ракурс


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