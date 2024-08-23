Прикордонники підняли прапор України. Фото: Генштаб

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День Державного прапора України відсвяткували прикордонники.

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У 20-ту річницю цього свята бійці ДПСУ здійняли прапор над тимчасово окупованими територіями на півдні України. Про це 23 серпня Державна прикордонна служба України повідомила у Facebook.

На опублікованих кадрах видно, що стяг доставили до потрібної точки за допомогою дрона. Встановили прапор на одній із найвищих точок — водонапірній башті. У ДПСУ не розкрили назву населеного пункту, де підняли прапор.

А Національна гвардія показала, як військовослужбовці 34-го Херсонського полку підняли державний прапор в окупованих Олешках Херсонської області. Для цього також застосували безпілотник.

Як відомо, 23 серпня українці святкують одне з найважливіших державних свят — День державного прапора України. У 2004 році на загальнодержавному рівні це свято було встановлено указом тодішнього президента України Леоніда Кучми.

Нагадаємо, у червні цього року, задовго до операції ЗСУ в Курській області, українські військові встановили прапор України в одному з населених пунктів росії. Тоді цю зухвалу операцію провели бійці 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ Збройних сил України.