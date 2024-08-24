У День незалежності Україна повернула з полону ще 115 захисників

https://racurs.ua/ua/n198614-naykrasche-pryvitannya-do-dnya-nezalejnosti-ce-nashi-vdoma-pershi-video-pislya-obminu.html

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У День незалежності Україна повернула з полону ще 115 захисників.

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Серед звільнених є, зокрема, військовослужбовці, які потрапили у полон в перші місяці повномасштабного вторгнення, відбиваючи московську агресію.

Серед інших вдалося визволити дев’ятьох незаконно засуджених оборонців. Звільнено військових моряків та трьох прикордонників, а також 82 оборонці Маріуполя (з них пів сотні боронили «Азовсталь»).

Усі врятовані цього разу — солдати, сержанти та матроси.

Також додому повертаються шестеро нацгвардійців з гарнізону охорони Чорнобильської атомнТакож серед повернених і ті, хто брав участь у боях за Гостомель і запасний командний пункт Генштабу на Київщині, а на Херсонщині — за пропускний пункт «Чонгар».ої станції, військовослужбовці, які боронили Київську, Донецьку області, Херсонщину та Луганщину.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими зауважує, що чимало визволених українських військовослужбовців мають проблеми зі здоров’ям внаслідок поранень, а також через недотримання московією норм Міжнародного гуманітарного права у полоні.

Обмін відбувся за сприяння Об'єднаних Арабських Еміратів.