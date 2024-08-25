Україна знову перетинає «червоні лінії» Путіна, а він – моргає, повідомляє The Washington Post

https://racurs.ua/ua/n198636-ukrayina-peretynaie-chervoni-liniyi-putina-a-vin-morgaie-the-washington-post.html

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Блискавичне вторгнення Києва до Курська на заході росії цього місяця перетнуло найчервонішу з усіх червоних ліній — прямий наземний напад на росію — проте реакція путіна досі була разюче пасивною і приглушеною, що різко контрастує з його риторикою на початку війни.

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Україна знову перетинає «червоні лінії» путіна, а він — моргає, — такий заголовок матеріалу The Washington Post.

Якщо територіальна цілісність рф опиниться під загрозою, ми, використаємо всі засоби, які є в нашому розпорядженні, щоб захистити рф і наш народ. Це не блеф, — заявляв він раніше.

Коли українські безпілотники завдали удару по Москві в травні 2023 року, врізавшись у купол Кремля та закривши великі аеропорти, путін применшив проблему, написала тоді аналітик Тетяна Станова в аналізі для Фонду Карнегі.

Протягом кількох місяців здавалося, що червоні лінії Кремля або взагалі не існували, або стали надзвичайно мобільними". Кремль стверджував, що не збентежений, написала вона, «навіть якщо це суперечить здоровому глузду.

Після нападу ЗСУ на Курську область та окупації значної території дехто на Заході ставить під сумнів стратегію Вашингтона щодо України: «повільне, вивірене постачання зброї в Україну, щоб уникнути ескалації напруженості у відносинах з росією, яка, на думку критиків, перекреслила шанси Києва витіснити росію і призвела до війни на виснаження з масовими жертвами».

На думку багатьох аналітиків, політика США щодо військової допомоги Україні повинна була стати яскравим прикладом, але вона залишилася боязкою.

Вторгнення України довело, що росіяни блефують, — сказав Олександр Данилюк, колишній чиновник української розвідки та оборони, а тепер науковий співробітник Королівського інституту об'єднаних служб, мозкового центру в Лондоні.