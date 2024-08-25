Артем Дмитрук, фото: Zaxid.net

https://racurs.ua/ua/n198652-pravoohoronci-pereviryaut-informaciu-pro-vyyizd-nardepa-dmytruka-za-kordon-ofis-genprokurora.html

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Правоохоронці перевіряють інформацію щодо можливого незаконного виїзду за кордон народного депутата Артема Дмитрука, котрому сьогодні, 25 серпня, оголосили підозру через напади на правоохоронця та військового.

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Про це повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на коментар речниці Офісу генпрокурора Надії Максимець.

На даний час прокурорами спільно зі слідчими та оперативними підрозділами Державного бюро розслідувань, а також Держприкордонслужбою перевіряється інформація щодо можливого незаконного перетину державного кордону народним депутатом України та причетності інших осіб до організації незаконного перетину державного кордону цим народним депутатом, — зазначила Максимець.

В межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 332 КК України, тривають першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення цих обставин, — додала вона.

Нагадаємо, раніше сьогодні «Українська правда» з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомила, що позафракційний нардеп Дмитрук, ймовірно, 24 серпня незаконно виїхав за кордон до Молдови, а звідти — до Італії.

Джерело: «Українська правда»