Павлу Дурову у Франції продовжили термін утримання. Фото:

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Паризький суд продовжив термін утримання під вартою засновнику Telegram Павлу Дурову.

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Мільярдер буде під вартою ще щонайменше 48 годин. Таким чином термін його утримання під вартою збільшено до 96 годин. Упродовж двох наступних діб Дурову або повинні висунути обвинувачення або випустити його на свободу. Про це повідомило AFP.

Однак, зазначається, що у процесі розслідування особливо тяжких злочинів, у Франції можуть продовжити арешт до 144 годин.

Нагадаємо, 24 серпня в аеропорту «Ле-Бурже» французькі силовики затримали засновника месенджера Telegram Павла Дурова. Правоохоронці у ході попереднього розслідування звинувачують його у тероризмі, наркоторгівлі, шахрайстві, відмиванні грошей, продажі краденого й сексуальних злочинах проти дітей.

Французи закидають Дурову, що він не модерував сервіс та не працював зі слідством. Йому може загрожувати до 20 років ув’язнення.

Джерело: AFP