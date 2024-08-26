В центрі Unbroken вперше виготовлять ортез для собаки, якого, ймовірно, збило авто

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Ракурс

Спеціалісти Центру протезування та ортезування UNBROKEN вперше виготовлять ортопедичний виріб для собаки.

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В центрі сказали, що чотирилапу пацієнтку звати Сара. Її, ймовірно, збила автівка. З травмованою передньою правою лапою Сару привезли до комунального ветеринарно-стерилізаційного центру для тварин у Львові — ЛКП «Лев». Тамтешні ветеринари постали перед дилемою: ампутувати травмовану кінцівку чи все ж зберегти.

Я вирішила, що варто боротися за травмовану лапу. І подумала, що можна було б встановити для собаки ортез, бо вона ходить на трьох лапах тільки. Я написала в UNBROKEN, де є Центр протезування та ортезування. Ми прийшли туди із Сарою, показали її спеціалістам, всі рентгени і вони вирішили спробувати допомогти цій собаці, — розповідає директорка ЛКП «Лев» Юліана Саврук.

Ортез — це спеціальний ортопедичний виріб, який використовують для стабілізації, іммобілізації і підтримки тіла або уражених кінцівок, а також для їхнього нормального функціонування.

Протезисти вже зняли заміри із Сари. Лікарі, попри бажання допомогти чотирилапій повноцінно пересуватися, зізнаються, що з людьми їм працювати значно легше.