Арешт Дурова у Франції продовжили ще на 48 годин

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Павло Дуров, фото: «Вікіпедія»
Арешт Дурова у Франції продовжили ще на 48 годинhttps://racurs.ua/ua/n198716-aresht-durova-u-franciyi-prodovjyly-sche-na-48-godyn.htmlРакурс
У Франції слідчий суддя ще на 48 годин продовжив термін тримання під вартою гендиректора популярного інтернет-месенджера Telegram Павла Дурова.
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Про це сьогодні, 27 серпня, повідомило France24 із посиланням на заяву прокуратури Парижа.
Дурова заарештували пізно ввечері 24 серпня в аеропорту Парижа. Обвинувачення щодо нього включають 12 злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків, продажем матеріалів із зображенням сексуального насильства над дітьми та шахрайством на платформі обміну повідомленнями.
Джерело: France24
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