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Ракурс
Павло Дуров, фото: «Вікіпедія»

Арешт Дурова у Франції продовжили ще на 48 годин

27 сер 2024, 17:59
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У Франції слідчий суддя ще на 48 годин продовжив термін тримання під вартою гендиректора популярного інтернет-месенджера Telegram Павла Дурова.


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Про це сьогодні, 27 серпня, повідомило France24 із посиланням на заяву прокуратури Парижа.

Дурова заарештували пізно ввечері 24 серпня в аеропорту Парижа. Обвинувачення щодо нього включають 12 злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків, продажем матеріалів із зображенням сексуального насильства над дітьми та шахрайством на платформі обміну повідомленнями.

Джерело: France24


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