Атомну електростанцію планують побудувати у Черкаській області

https://racurs.ua/ua/n198722-u-cherkaskiy-oblasti-pobuduut-aes-energoatom.html

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В Україні на Черкащині планують збудувати атомну електростанцію.

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«Енергоатом» готується до реалізації проекту з будівництва Чигиринської АЕС — поблизу містечка Орбіта на Черкащині, де за часів Радянського Союзу планували збудувати атомному електростанцію, проте під тиском громадськості після аварії на Чорнобильській АЕС цей проект було зупинено. Про це повідомляє прес-служба «Енергоатому».

Там планується зведення чотирьох нових енергоблоків за технологією AP1000.

Зазначається, що вже зроблено перший крок в реалізації цього проекту — під час засідання позачергової 51-ї сесії депутати Чигиринської міської ради ухвалили рішення щодо:

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування АТ «НАЕК «Енергоатом»;

передачу земельних ділянок загальною площею 38,1493 га в постійне користування АТ «НАЕК «Енергоатом».

Енергоатом має намір відродити Орбіту, зробивши її одним із найсучасніших містечок на кшталт Нетішина, Южноукраїнська чи Вараша, — наголосив керівник компанії Петро Котін.

Зазначається, що задля посилення енергетичної безпеки України: