Троє загиблих та четверо поранених після атаки БпЛА по Запоріжжю. Фото: Іван Федоров

https://racurs.ua/ua/n198736-troie-zagyblyh-ta-chetvero-poranenyh-pislya-ataky-bpla-po-zaporijju.html

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Російська атака дронів призвела до загибелі та поранень цивільних у Запорізькій області.

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Впродовж доби окупанти 205 разів били по дев’яти населених пунктах Запорізької області. Зокрема, 117 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Відрадне, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Гуляйполе, Левадне та Малинівку. Загинули жінки 83 та 86 років і 61-річний чоловік. Ще три жінки 19, 30, 56 років та 59-річний чоловік були поранені. Про це голова ОВА Іван Федоров повідомив у Telegram.

З реактивних систем залпового вогню росіяни шість разів били по Гуляйполі, Малинівці та Роботиному. Також ворог завдав 82 артобстріли по території Гуляйполя, Оріхова, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.

Влада отримала 87 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, російська авіація скинула бомбу по Ізмайлівці на Донеччині. Ворожий боєприпас поцілив по приватному сектору, влучивши у будинок. Внаслідок обстрілу загинула ціла родина — 45 та 53-річні батьки, а також їх 17-річний та 24-річна донька.