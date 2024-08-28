З'явилися супутникові знімки нафтобази "Атлас" у Ростовській області, яку атакували українські БпЛА

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З’явилися супутникові знімки нафтобази «Атлас» в районі Каменськ-Шахтинського в Ростовській області рф, яку напередодні атакували українські БпЛА.

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Знімки опублікував у соцмережі Х OSINT-аналітик MT Anderson.

Як зазначає аналітик, щонайменше дві цистерни горить. Ймовірно, ще одна цистерна пошкоджена.

Українські медіа з посиланням на спецслужби 28 серпня повідомили, що саме бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони та Сил спеціальних операцій атакували безпілотниками нафтобазу «Атлас» в районі Каменськ-Шахтинського у Ростовській області рф.

Цей обʼєкт є частиною російського ВПК та бере безпосередню участь у забезпеченні російських окупаційних військ.

Пожежа на «Атласі» стає все масштабнішою і готова побити рекорд атакованої більше тижня тому нафтобази на Ростовщині, яку гасили майже 8 діб. Компанія «Атлас» один з ключових постачальників палива армії путіна.