Павло Кириленко, фото: Донецька ОВА

https://racurs.ua/ua/n198775-ochilnyk-amku-kyrylenko-vnis-30-mln-grn-zastavy-vaks.html

Ракурс

Голова Антимонопольного комітету України Павло Кириленко, котрого підозрюють у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн і декларуванні недостовірної інформації, вніс заставу у 30 млн грн, яку йому вчора, 28 серпня, як запобіжний захід призначив Вищий антикорупційний суд (ВАКС).

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Про це повідомляє видання «Суспільне» з посиланням на ВАКС.

На засіданні 15 серпня прокурори просили суд відправити Кириленка під варту з можливістю застави у 120 млн грн. 28 серпня йому обрали запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 30 млн грн, а також встановили особисті обв’язки терміном на два місяці.

У коментарі «Суспільному» Кириленко повідомив, що продовжує виконувати обов’язки голови Антимонопольного комітету. На час слідства його не відсторонювали від роботи.

Джерело: «Суспільне»