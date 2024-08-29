Очільник АМКУ Кириленко вніс 30 млн грн застави — ВАКСhttps://racurs.ua/ua/n198775-ochilnyk-amku-kyrylenko-vnis-30-mln-grn-zastavy-vaks.htmlРакурс
Голова Антимонопольного комітету України Павло Кириленко, котрого підозрюють у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн і декларуванні недостовірної інформації, вніс заставу у 30 млн грн, яку йому вчора, 28 серпня, як запобіжний захід призначив Вищий антикорупційний суд (ВАКС).
Про це повідомляє видання «Суспільне» з посиланням на ВАКС.
На засіданні 15 серпня прокурори просили суд відправити Кириленка під варту з можливістю застави у 120 млн грн. 28 серпня йому обрали запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 30 млн грн, а також встановили особисті обв’язки терміном на два місяці.
У коментарі «Суспільному» Кириленко повідомив, що продовжує виконувати обов’язки голови Антимонопольного комітету. На час слідства його не відсторонювали від роботи.
Джерело: «Суспільне»