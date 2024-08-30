Україна повернула з окупації ще 14 дітей. Фото: Дмитро Лубінець

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Україна повернула 14 дітей з їхніми родинами з окупованих територій.

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Дітлахів та їхніх батьків вдалося вивезти з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Одна з родин кілька разів намагалася виїхати з окупації самотужки, однак її з погрозами без пояснення повертали назад. Інша родина переховувалася від загарбників через свою проукраїнську позицію. Про це уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець 30 серпня повідомив у Telegram.

Люди розповіли представникам омбудсмена, що в окупації боялися вийти на вулицю і не могли знайти роботу без російського паспорта. Окупанти погрожували відібрати у них майно й позбавити батьківських прав. А дітлахи не мали права вибору у школах. Також росіяни спалювали українські книги й вилучали цінне майно. Крім того, оселі місцевих постійно обшукувалися.

Лубінець відзначив, що чимало з повернутих дітей потребують влаштування до школи, психологічної та гуманітарної допомоги, соціальної інтеграції.

Нагадаємо, на початку серпня Україна змогла повернути вісьмох дітей з тимчасово окупованої території Херсонської області. П’ятеро дівчат та троє хлопців віком від шести до 17 років вже перебувають у безпеці разом зі своїми батьками. Неповнолітнім надають необхідну медичну і психологічну допомогу.