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Ракурс
Початкову школу на Сумщині знищили російські загарбники, фото: «Голос України»

Рашисти знищили початкову школу на Сумщині — ОВА

30 сер 2024, 15:57
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Російські загарбники сьогодні, 30 серпня, знищили початкову школу у місті Глухові на Сумщині.


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Про це в ефірі національного телемарафону розповів очільник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.

Сьогодні о четвертій годині ранку був нанесений удар по населеному пункту Глухів, по початковій школі. Теж знищено, на початку нового навчального року, — зазначив він.

Артюх зазначив, що, враховуючи значне зростання кількості російських обстрілів Сумщини, у більшості шкіл області форма навчання буде дистанційною.

Нагадаємо, росіяни сьогодні також завдали авіаудару по підприємству у Сумах.

Джерело: Ракурс


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