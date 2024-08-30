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Початкову школу на Сумщині знищили російські загарбники, фото: «Голос України»
Рашисти знищили початкову школу на Сумщині — ОВАhttps://racurs.ua/ua/n198805-rashysty-znyschyly-pochatkovu-shkolu-na-sumschyni-ova.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 30 серпня, знищили початкову школу у місті Глухові на Сумщині.
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Про це в ефірі національного телемарафону розповів очільник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.
Сьогодні о четвертій годині ранку був нанесений удар по населеному пункту Глухів, по початковій школі. Теж знищено, на початку нового навчального року, — зазначив він.
Артюх зазначив, що, враховуючи значне зростання кількості російських обстрілів Сумщини, у більшості шкіл області форма навчання буде дистанційною.
Нагадаємо, росіяни сьогодні також завдали авіаудару по підприємству у Сумах.