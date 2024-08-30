Ракурсhttps://racurs.ua/
Начальную школу в Сумской области уничтожили российские захватчики, фото: «Голос Украины»
Рашисты уничтожили начальную школу на Сумщине — ОВАhttps://racurs.ua/n198805-rashisty-unichtojili-nachalnuu-shkolu-na-sumschine-ova.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 30 серпня, знищили початкову школу у місті Глухові на Сумщині.
.
Про це в ефірі національного телемарафону розповів очільник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.
Сьогодні о четвертій годині ранку був нанесений удар по населеному пункту Глухів, по початковій школі. Теж знищено, на початку нового навчального року, — зазначив він.
Артюх зазначив, що, враховуючи значне зростання кількості російських обстрілів Сумщини, у більшості шкіл області форма навчання буде дистанційною.
Нагадаємо, росіяни сьогодні також завдали авіаудару по підприємству у Сумах.
Загрузка...