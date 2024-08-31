Руйнування у Харкові. Фото: Олег Синєгубов у Telegram

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Ракурс

Значно зросла кількість постраждалих внаслідок російського бомбардування Харкова.

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Станом на ранок суботу, 31 серпня, у місті вже 97 поранених. Серед постраждалих — 22 дітей. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

За уточненою інформацією внаслідок ворожого удару по Харкову станом на зараз постраждали 97 людей, з них — 22 неповнолітніх, — йдеться у повідомленні.

Вчора ввечері стали відомі імена двох харків’ян, які стали жертвами російського бомбардування. Їх назвала медіагрупа «Накипіло».

Загиблий Сергій Струков працював водієм у «Тролейбусному депо № 3» з 1980 року. Вчора у нього був вихідний. Російська бомба влучила у під‘їзд 12-поверхівки, де він мешкав. Чоловік загинув, намагаючись врятувати дружину. Йому було 66 років. Дружина дістала легкі поранення, її забрали до себе сини.

Друга жертва — художниця та поетка Вероніка Кожушко. Митець Сергій Жадан розповів, що вона була щирою і обдарованою особою. За годину до смерті вона надіслала йому свій новий малюнок. Це був її останній малюнок.

Ніка Кожушко — дуже юна, щира і обдарована. За годину до смерті надіслала свій новий малюнок. Себто, свій останній малюнок. Росіяни продовжують нищити наше майбутнє. Цьому немає пояснення. І прощення теж немає, — написав Жадан.

Нагадаємо, 30 серпня російська авіація вдарила по Харкову модифікованими керованими авіабомбами УМПБ Д-30. Внаслідок ворожого удару загинули семеро осіб людей, ще понад 50 людей постраждали.