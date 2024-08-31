Камала Гарріс жодного разу не згадала про Україну. Фото:

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Камала Гарріс, віце-президент США, дала перше інтерв’ю в ролі кандидата у президенти від демократів.

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Розмова переважно стосувалася внутрішніх американських тем. У Зовнішній політиці та й взагалі у ході інтерв’ю Гарріс жодного разу не згадала про Україну. Текстову версію розмови із журналістами 30 серпня опублікував телеканал CNN.

Гарріс запевнила, що пріоритетом її роботи стане «зміцнення й підтримка середнього класу». Її команда працюватиме над податковими пільгами та ініціативами стосовно будівництва житла. Також кандидат заявила про прихильність до нинішньої політики Білого дому стосовно важливих для американців питань.

Кандидат від демократів також заявила про намір додати до свого кабінету представника Республіканської партії. За її словами, для громадян корисно, щоб в її уряді був представник іншої партії. Однак ще конкретного кандидата поки немає.

Також вона відреагувала на закиди кандидата у президенти від республіканців Дональда Трампа щодо її расової належності

Те саме старе шоу. Наступне запитання, будь ласка, — заявила вона.

У питанні про імміграцію віце-президент підкреслила важливість дотримання законів і заявила, що вона «єдина з кандидатів, яка мала досвід переслідування транснаціональних злочинних організацій як генеральний прокурор».

У ході розмови про зовнішню політику Гарріс приділила увагу відносинам з Ізраїлем, заявивши, що й далі надаватиме йому оборонну допомогу. Про Україну та її подальшу підтримку кандидатка у президенти США не сказала нічого.

Нагадаємо, віце-президент США Камала Гарріс погодилася взяти участь у двох дебатах із кандидатом в президенти від Республіканської партії Дональдом Трампом.

Джерело: CNN