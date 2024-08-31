Повітряні сили ЗСУ показали свої літаки в роботі. Фото: Генштаб

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Ракурс

День авіації України відзначаються сьогодні, 31 серпня.

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Цього дня українські військові показали, які літаки ПС ЗСУ виконують бойові завдання. На кадрах можна побачити складні маневри, які виконують льотчики та удари по російських загарбника. Відповідне відео Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

Як відомо, в останню суботу серпня Україна відзначає День авіації. У 2024 році це свято припало на 31 серпня. Воно присвячене всім, хто працює в авіаційній галузі, включаючи пілотів, інженерів, техніків, диспетчерів, а також працівників цивільної та військової авіації. День авіації символізує визнання їхнього професіоналізму, мужності та відданості своїй справі.

День авіації України був започаткований у 1993 році після здобуття Україною незалежності відповідно до указу президента № 305/93.

Символом українського опору на початку повномасштабного російського вторгнення стали, зокрема, й пілоти Повітряних сил. Українці навіть створили образ, відомий як «Київський привид».

Нагадаємо, 20 серпня президент України Володимир Зеленський звільнив Миколу Олещука з посади командувача Повітряних сил Збройних сил України. Виконувачем обов’язків командувача ПС було вирішено призначити генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка.