США не захотіли відправляти в Україну фахівців для обслуговування F-16. Фото:

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Американські фахівці для обслуговування F-16 не прибудуть до України.

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Адміністрація президента США Джо Байдена не дозволила відправляти в Україну цивільних підрядників для обслуговування західної техніки, зокрема й F-16. У Вашингтоні не хочуть наражати своїх фахівців на небезпеку. Про це повідомило видання The Wall Street Journal.

Розвідка висловила стурбованість у зв’язку з перспективою нападу росії на американських підрядників в Україні, — йдеться у повідомленні.

Представники США заявили, що країни Європи візьмуть на себе більшу частину зобов’язань з обслуговування американських винищувачів.

Також повідомляється, що в Пентагоні кілька представників виступили за відправку фахівців в Україну. Однак президент Джо Байден та радник із нацбезпеки Джейк Салліван висловили занепокоєння, що Міноборони США немає адекватних планів реагування на випадок, якщо спеціалісти будуть атаковані з боку росії.

Видання пише зазначає, що без цивільних американських підрядників підтримувати обслуговування F-16 Україні буде складно.

Нагадаємо, у Пентагоні прокоментував дані про втрату ЗСУ першого винищувача F-16 й заявили, що не надають допомогу Києву в розслідуванні цього інциденту.

Джерело: The Wall Street Journal