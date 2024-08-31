Гвардійці евакуювали пораненого під час запеклих боїв. Фото: Генштаб

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Евакуацію пораненого під час запеклих боїв на Покровському напрямку показали українські гвардійці.

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Бійці «Червоної Калини» зуміли вивезли пораненого побратима з повного оточення. Діяли вони під прикриттям бронетехніки, яка оперативно зайшла на гарячу ділянку й вела вогонь по росіянах. Евакуювали бійця на бронетранспортері М113. Про це Національна гвардія України 31 серпня повідомила у Telegram.

Зазначається, що пораненого в бою захисника доставили на стабілізаційний пункт, де йому надали вся необхідну допомогу.

Зараз бійці підрозділу «Червона Калина» ведуть бої на Покровському напрямку, який вважається найгарячішою ділянкою фронту.

Нагадаємо, військовослужбовці батальйону «Гроза», який входить до складу Першої бригада оперативного призначення Нацгвардії «Буревій», показали кадри бойової роботи в Серебрянському лісі в Луганській області. Захисники били окупантів з гранатометів, стрілецької зброї та снайперських гвинтівок.