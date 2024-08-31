Чому затримали водія автобуса у місті Яремче - пояснення ТЦК

https://racurs.ua/ua/n198844-chomu-zatrymaly-vodiya-avtobusa-u-misti-yaremche-poyasnennya-tck.html

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У місті Яремче 30 серпня працівники ТЦК затримали водія туристичного автобуса, де їхали 50 людей, у тому числі восьмеро дітей.

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Під час спілкування з ним з’ясувалося, що він порушив військовий облік і не має права на відстрочку або бронювання. З огляду на це громадянину запропонували пройти військово-лікарську комісію, на що він добровільно погодився, — стверджують в Івано-Франківському ТЦК.

За результатами ВЛК чоловіка визнали придатним до військової служби та направили для проходження базової військової підготовки в один із навчальних центрів.

Водій зупинився неподалік заправки. Поки люди відійшли поїсти, у туалет, під’їхала поліція разом із працівниками Надвірнянського районного ТЦК. Водія з документами, ключами від автобуса та грошима на пальне посадили в автомобіль та забрали.

З водієм їхав його 14-річний син, який залишився зараз один, бо тата забрали, — розповіла туристка Юлія.

Пасажирів автобуса пообіді пересадили на місцевий транспортний засіб. Нині водій, якого затримали, в Івано-Франківську проходить ВЛК, повідомляє Суспільне.