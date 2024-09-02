Влада показала Київ після ракетної атаки росіян - на місто летіло багато балістики

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Ракурс

Росіяни завдали по Києву уранці 2 вересня комбінованого удару крилатими та балістичними ракетами.

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Крилаті ракети, (потенційно Х-101) найпевніше, були випущені близько третьої ночі з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Саратовської області.

На Київ ці ракети заходили після складних маневрів з південного напрямку. Одночасно з підльотом до столиці крилатих ракет, ворог випустив по Києву і передмістю балістичні ракети KN-24/Іскандер-М. До цього всього ще додався один ударний БпЛА, повідомив очільник КМВА Сергій Попко.

Силами та засобами ППО над Києвом було знищено понад 10 крилатих ракет, близько 10 балістичних та ударний безпілотник.

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