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Ракурс
Заяву Зеленського про те, як Татаров «убивав чеченців», прокоментував ексміністр Резніков

Заяву Зеленського про те, як Татаров «убивав чеченців», прокоментував ексміністр Резніков

2 вер 2024, 11:45
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Заяву Володимира Зеленського про те, як Татаров «убивав чеченців», прокоментував колишній міністр оборони Олексій Резніков.


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Загалом він не зміг ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію, проте заявив, що у Києві справді на початку повномасштабної війни були ДРГ.

Що стосується, чи були ДРГ в Києві, так, вони були. Я це точно знаю як міністр оборони. І вони знищувалися нашими силами безпеки і правопорядку, — наголосив Резніков.

Водночас він підкреслив, що ворожі ДРГ не проривалися через лінії оборони ЗСУ, а були інфільтровані заздалегідь.

Мені навіть ресторатори розповідали, як за два дні до того люди не розраховувались в ресторані і казали: «Нічого, нічого, через два дні ви нам будете всі винні». Тому росіяни або їх колаборанти були в Києві, це правда, — сказав Резніков в інтерв’ю Радіо Свобода.

Олег Татаров разом Василем Малюком вбивали чеченців у Києві, поки ви тут не були. Замало? Вигнати його, щоб його вбили росіяни? — так президент відповів на запитання журналіста Української Правди, про те, за якими критеріями він оцінює членів команди Олега Татарова, Ростислава Шурму, Олексія Кулебу та Андрія Єрмака — «це особиста лояльність чи ефективність?».

Джерело: Ракурс


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