Трамп пообіцяв закінчити за добу ще одну війну

https://racurs.ua/ua/n198890-tramp-poobicyav-zakinchyty-za-dobu-sche-odnu-viynu.html

Ракурс

Дональд Трамп пообіцяв урегулювати конфлікт у Ґазі в перший день на посаді президента США та звинуватив Байдена і Гарріс у смерті шести заручників у Рафаху.

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Кандидат від республіканців не зміг пройти повз трагічну подію останніх днів, коли ЦАХАЛ виявив тіла шести вбитих терористами заручників в одному з підземних тунелів у Рафаху. Трамп заявив, що вина за це, звісно, лежить на його політичних опонентах.

Це сталося через те, що товариш Камала Гарріс та Шахрай Джо Байден слабкі лідери. Кров на їхніх руках! — написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Він додав, що через «відсутність лідерства» Гарріс та Байдена «американці гинуть у всьому світі».

Цей терор ніколи б не стався, якби я був президентом, і він припиниться в той день, коли я повернуся в Овальний кабінет. Америка знову буде сильною, і це зробить світ безпечним і захищеним! — написав Трамп.

Нагадаємо, раніше Трамп обіцяв завершити за добу війну в Україні у випадку, якщо він повернеться до влади у США.

Останні цифри опитувань показують, що Камала Гарріс випереджає Дональда Трампа за рейтингом підтримки виборців із результатом 48% проти 43% — результати опитування USA Today спільно з університетом Саффолка.