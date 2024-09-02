Ультраправі уперше з часів нацизму виграли на виборах у Німеччині

https://racurs.ua/ua/n198893-ultrapravi-upershe-z-chasiv-nacyzmu-vygraly-na-vyborah-u-nimechchyni.html

Ракурс

Правопопулістська партія «Альтернатива для Німеччини» (АдН) показала найкращий результат на земельних виборах у Тюрингії, отримавши 32,8% голосів.

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Про це свідчать попередні офіційні результати голосування, опубліковані ARD зранку понеділка, 2 вересня.

У Саксонії найбільше голосів набрав консервативний Християнсько-демократичний союз (ХДС) — 31,8%. Але АдН — лише з невеликим розривом на другому місці з результатом у 30,8%. На третьому місці в обох землях опинилася заснована в січні 2024 року лівопопулістська партія «Союз Сари Вагенкнехт» (ССВ).

Ці регіональні вибори у трьох східнонімецьких землях — Саксонії, Тюрингії та Бранденбурзі (відбудуться 22 вересня) — можуть мати серйозний вплив на Німеччину, зазначають експерти.

Тенденція однакова: підтримка ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» стрімко зростає. Виборці не зважають, що Федеральна служба захисту конституції Німеччини (відповідає за внутрішню безпеку) класифікувала АдН як «підтверджену правоекстремістську», а головний кандидат від цієї партії Бйорн Хекке навіть сплатив штраф за використання нацистських гасел.

Після Другої світової війни жодна ультраправа партія Німеччини не займала перше місце на виборах. У деяких країнах Західної Європи протягом останнього десятиліття ультраправі популістські партії здобували перемогу та навіть формували уряди. З огляду на історію Німеччини у 20 ст. символічність ситуації викликає особливе занепокоєння, пише «Радіо Свобода».

Але паралельно з ультраправими партіями процвітають і ультраліві. Новостворений «Союз Сари Вагенкнехт» (ССВ) також демонструє непогані результати. Її очільниця критикує імміграцію та виступає проти «зеленої» політики. Багато в чому її погляди досить схожі на політику AfD. Обидві партії є євроскептиками, виступають проти НАТО, критично ставляться до питання біженців у Німеччині, підтримують відносини з росією і виступають проти військової підтримки України. І разом АдН та ССВ в двох землях отримали майже половину голосів виборців.

Хто голосував за АдН?

На цьому графіку Tagesschau видно, що за АдН здебільшого голосували молоді чоловіки без вищої освіти та з поганим матеріальним становищем.

Для правлячої в Берліні ліволіберальної коаліції результати голосування на сході Німеччини не стали несподіванкою, але другим серйозним ударом після невдалих для них виборів до Європарламенту в травні, пише DW. Ліволіберальні партії втрачають і без того слабкі позиції в Східній Німеччині, а праві й особливо ультраправі — міцніють.

Олаф Шольц назвав «гірким» результат виборів у Тюрингії й Саксонії та закликав політсили створювати коаліції у земельних парламентах без АдН, щоб не допустити правих популістів до урядування в землях.