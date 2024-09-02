Російські нацисти вперше вдарили по Харкову гібридом ракети та КАБа

https://racurs.ua/ua/n198894-rosiyski-nacysty-vpershe-vdaryly-po-harkovu-gibrydom-rakety-ta-kaba.html

Ракурс

Міський голова Харкова Ігор Терехов заявив, що під час вечірньої атаки по місту 31 серпня 2024 року російські війська застосували ракету «Грім-Е1» — гібрид ракети і КАБа.

.

Це перше застосування такого виду озброєння проти Харкова.

Згідно з вдкритих джерел, гібридна ракета «Грім-Е1» створена на базі радянської ракети Х-38. Її максимальна дальність ураження може становити 120 км.

Ця крилата бомба-ракета (виріб 9-А-7759) має уламково-фугасну модульну бойову частину масою 315 кг з контактним підривачем. Після скидання запускається стартовий ракетний двигун, через деякий час починає працювати маршовий ракетний двигун.

Ракета-бомба може знижуватись на ціль під великим кутом, пише «Новинарня».

За ефективністю ця гібридна ракета у 1,8 раза перевершує авіаційну бомбу вільного падіння ОФАБ-250−270.