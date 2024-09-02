Усе палає, поліція рятує поранених - відео з обстріляного "Ураганом" Курахового

https://racurs.ua/ua/n198897-use-palaie-policiya-ryatuie-poranenyh-video-z-obstrilyanogo-uraganom-kurahovogo.html

Ракурс

Кадри порятунку людей у Кураховому після вчорашнього комбіновано удару росіян із РЗСВ «Ураган» та ствольної артилерії опублікувало Міністерство внутрішніх справ 2 вересня.

.

Унаслідок обстрілу загинули чотири людини, 10 зазнали травм.

Поліцейські-парамедики та «Білі Янголи» надавали допомогу постраждалим та евакуювали їх до лікарні.