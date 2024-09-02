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Усе палає, поліція рятує поранених - відео з обстріляного "Ураганом" Курахового

Усе палає, поліція рятує поранених — відео з обстріляного «Ураганом» Курахового

2 вер 2024, 15:08
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Кадри порятунку людей у Кураховому після вчорашнього комбіновано удару росіян із РЗСВ «Ураган» та ствольної артилерії опублікувало Міністерство внутрішніх справ 2 вересня.


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Унаслідок обстрілу загинули чотири людини, 10 зазнали травм.

Поліцейські-парамедики та «Білі Янголи» надавали допомогу постраждалим та евакуювали їх до лікарні.

Джерело: Ракурс


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