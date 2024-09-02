Українські паралімпійці здобули «золото» у бігу та параплаванні

Ігор Цвєтов здобув «золото» Паралімпіади-2024, фото: «Суспільне Спорт»

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Ракурс

На Паралімпійських іграх у Парижі українська збірна здобула ще два «золота».

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Про це сьогодні, 2 вересня, повідомляє «Суспільне Спорт».

Денис Остапченко став паралімпійським чемпіоном у запливі на дистанції 50 м на спині, клас S3 (плавці з незначним порушенням координації у верхній частині тулуба та руках, із сильним ушкодженням решти тулуба та ніг, а також плавці з незначним загальним порушенням та відсутністю кінцівок), принісши Україні четверте «золото» Паралімпіади-2024.

Крім того, у цей же дисципліні бронзову медаль здобув Сергій Паламарчук.

Згодом золоту медаль у бігу на 100 м (клас Т35) здобув Ігор Цвєтов. Зазначається, що у фіналі український спортсмен випередив двох «нейтральних» представників з особистим рекордом (11.43 секунди).

Другу сходинку посів Артем Калашян із результатом 11.70 секунди, третю Дмітрій Сафронов (11.79 секунди). У ще одного українця Івана Тетюхіна — шосте місце з показником 12.07 секунди.

На даний момент ей забіг був принциповим, адже позиція України незмінна — тільки перемога, тільки вперед, — розповів Цвєтов у коментарі «Суспільному Спорт» після фінішу. — Дякую всім вболівальникам і бажаю всім успіху. А військовим нашим — терпіння та перемоги.

Також він висловився з приводу «нейтральних» бігунів, з якими розділив місця в трійці призерів.

Нехай вони будуть собі, вони знають, де їхнє місце. Ми довели, де вони повинні знаходитися. Ми сильні, непереможні і будемо працювати тільки заради перемоги, — наголосив Цвєтов.

Це вже третє олімпійське «золото» легкоатлета. До цього він двічі тріумфував у Ріо-2016 року в бігу на 100 та 200 метрів.

Таким чином, загалом паралімпійська збірна України вже здобула п’ять золотих медалей Парижа-2024 — у двох видах спорту (плаванні та легкій атлетиці).

Джерело: «Суспільне Спорт»