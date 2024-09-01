Золоту медаль Паралімпіади у стрибках в довжину здобула Україна

Оксана Зубковська, фото: «ЧеLine»

https://racurs.ua/ua/n198862-zolotu-medal-paralimpiady-u-strybkah-v-dovjynu-zdobula-ukrayina.html

Ракурс

Перше «золото» Паралімпійських ігор-2024 у легкій атлетиці здобула збірна України — у змаганнях зі стрибків у довжину класу T12 (спортсмени з порушенням зору) тріумфувала 43-річна Оксана Зубковська.

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Про це повідомляє «Суспільне.Спорт».

Зубковська вийшла у лідери після першого стрибка на 5,64 м. Вже з другої вона збільшила цей показник на 11 см далі, закріпивши лідерство в проміжному заліку — 5,75 м. Стрибок на «золото» і новий особистий рекорд сезону вийшов у неї з п’ятої спроби — 5,78 м.

Друге місце посіла представниця Іспанії Сара Мартінес — 5,4 м, третє - Лінда Хамрі з Алжиру (5,3 м).

Зубковська незмінно вигравала золоті медалі стрибків у довжину на чотирьох попередніх Паралімпіадах. Зокрема, у Лондоні-2012 вона також встановила чинний світовий рекорд у своєму класі — зі стрибком на 6,6 м.

Для збірної України це друге «золото» із загалом вже здобутих 20 медалей Паралімпіади-2024.

Джерело: «Суспільне.Спорт»