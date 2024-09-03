Перший підземний шпиталь для ЗСУ в Україні. Фото: Міноборони

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В Україні ввели в експлуатацію перший підземний шпиталь для ЗСУ.

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Стабілізаційний пункт розташований поблизу лінії фронту. Шпиталь під землею складається з двох повноцінних операційних блоків, двох реанімаційних блоків, робочого приміщення та місця для відпочинку для медиків. Об'єкт обладнаний сучасним медичним обладнанням: кисневими концентраторами, апаратами ШВЛ, кардіомоніторами та дефібриляторами. Про це Міністерство оборони України повідомило у Telegram.

Зазначається, що оснащення госпіталю відповідає вимогам польових госпіталів за стандартами НАТО. У госпіталі є можливість не лише стабілізувати поранених, а й проводити одночасно до чотирьох операцій.

В. о. командира Медичних сил «Схід» Роман Кузєв розповів, що щодоби у госпіталі можна надавати допомогу понад 100 пораненим військовослужбовцям.

Медичний об'єкт захищений системами радіоелектронної боротьби. Вартість стабілізаційного пункту становить понад 20 млн грн. Загалом проект передбачає будівництво понад 20 підземних стабпунктів.

Нагадаємо, під час надскладної операції в прифронтовому шпиталі із тіла пораненого бійця лікарі дістали хвостовик міни. При цьому медики змогли врятувати ногу українському солдату.