рф завершила випробування нових плануючих авіабомб. РосЗМІ

https://racurs.ua/ua/n198919-rf-zavershyla-vyprobuvannya-novyh-planuuchyh-aviabomb-isw.html

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росія завершила випробування нових плануючих бомб з підвищеною точністю і дальністю ударів.

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Окупанти налагоджують виробництво плануючих бомб ФАБ-3000 M54 з уніфікованими модулями планування та корекції (УМПК), а також плануючих бомб ФАБ-500 M62 з УМПК підвищеної дальності. Незабаром російські бомбардувальні авіаційні полки почнуть приймати ці бомби на озброєння. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Як відомо, ФАБ-3000 була розроблена в часи СРСР й була прийнята на озброєння у 1946 році. Це авіабомба загального призначення з фугасною боєголовкою вагою 3 тони. Цей боєприпас здатний пробити бетонні споруди, укриття, укріплення, греблі та промислові споруди завдяки литому корпусу вагою 1 тис. 600 кг і вибуховому заряду вагою 1 тис. 400 кг.

Цю бомбу можуть брати на борт бомбардувальники Ту-4, Ту-16 або Ту-22.

Росіяни заявляли, що з лютого 2024 року виробництво цих бомб було відновлене й стало масовим.

Нагадаємо, 25 липня російські загарбники вперше застосували авіабомбу ФАБ-1500 по Куп’янськ-Вузловому на Харківщині. Це надзвичайно потужна бомба, яка здатна спричиняти набагато серйозніші руйнування, ніж ФАБ-250 чи ФАБ-500. Крім того, цей боєприпас має більший радіус ураження. Дальність запуску такої бомби становить 50−60 км, її скидає винищувач-бомбардувальник Су-34.