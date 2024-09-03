Руйнування в Україні внаслідок обстрілів. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n198927-rf-vdaryla-balistykou-po-poltavi-41-zagyblyy-ta-180-poranenyh.html

Ракурс

Ракетний удар по Полтаві завдала російська армія у вівторок, 3 вересня.

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Дві балістичні ракети влучили по території учбового закладу і сусідньої лікарні. Була частково зруйнована одна з будівель Інституту звʼязку. Під завалами опинилися люди, але багатьох вдалося врятувати. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

За його інформацією, зараз відомо про 41 загиблого. Поранення дістали понад 180 осіб.

Міністерство оборони України в Telegram поінформувало, що варварського удару було завдано по одному з навчальних закладів міста. Часовий проміжок між тривогою і прильотом смертельних ракет був настільки коротким, що застав людей в момент евакуації до бомбосховища.

Закликаємо всіх зберігати спокій і довіряти лише офіційним джерелам інформації. Будь-які спекуляції на цій трагедії є неприпустимими, — наголосили в Міноборони.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що оперативні служби працюють на місці ворожого удару по навчальному закладу. Рятувальники локалізували пожежу та продовжують розбір завалів. Врятувати вдалося 25 осіб, 11 з них дістали з-під завалів. Усіх потерпілих невідкладно передали лікарям.

За словами міністра, поблизу місця влучання розташований житловий масив. У багатоповерхівках ударною хвилею вибило скління, пошкоджено фасади. Поліція проводить поквартирний обхід й перевіряє, чи немає постраждалих. Правоохоронці отримали майже 100 заяв про пошкоджене майно.

Нагадаємо, 2 вересня російські окупанти завдали ударів по Запоріжжю й влучили у готель. Жертвами ворожого обстрілу стали двоє осіб, серед загиблих — восьмирічний хлопчик. Крім того, ще двоє людей були поранені, серед яких 12-річна дівчинка. Вона була госпіталізована й перебуває у реанімації.